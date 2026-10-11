У Португалії тисячі людей протестували проти цін на житло

Кілька тисяч людей у суботу зібралися на площі Ларго-ду-Інтенденте в Лісабоні, щоб висловити протест проти зростання вартості життя та житла у Португалії.

Про це повідомляє португальський мовник RTP, пише "Європейська правда".

Учасники акції в Лісабоні вийшли з гаслами проти високої вартості оренди квартири, яка змушує їх переїжджати далеко за межі міста або залишатися жити у батьків.

Демонстранти пройшли маршем з центральної площі по проспекту Альміранте-Рейш. Подібна акція протесту відбулася в місті Порту, де на демонстрацію вийшли сотні людей.

Протест організувала платформа "Так жити більше не можна", яка вже проводила подібні акції в Авейру, Бразі та Порту.

Платформа вимагає контролю над цінами на товари першої необхідності та пальне, оподаткування надзвичайних прибутків великих компаній банківського, енергетичного та дистрибуційного секторів, а також заходів для подолання житлової кризи.

Нагадаємо, наприкінці вересня тисячі людей пройшли маршем у столиці сусідньої Іспанії на знак протесту проти виселення 87-річної жінки з її житла, де вона прожила все життя.

Протести, а також відхилення парламентом указів, спрямованих на стримування виселень та обмеження тиску з боку орендних ставок, спонукали прем’єр-міністра Педро Санчеса Іспанії оголосити дострокові вибори на 29 листопада.

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