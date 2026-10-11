В Португалии тысячи людей протестовали против цен на жилье

В субботу несколько тысяч человек собрались на площади Ларго-ду-Интенденте в Лиссабоне, чтобы выразить протест против роста стоимости жизни и жилья в Португалии.

Об этом сообщает португальская телерадиокомпания RTP, пишет "Европейская правда".

Участники акции в Лиссабоне вышли с лозунгами против высокой стоимости аренды квартир, которая вынуждает их переезжать далеко за пределы города или оставаться жить у родителей.

Демонстранты прошли маршем от центральной площади по проспекту Альмиранте-Рейш. Подобная акция протеста состоялась в городе Порту, где на демонстрацию вышли сотни людей.

Протест организовала платформа "Так жить больше нельзя", которая уже проводила подобные акции в Авейру, Браге и Порту.

Платформа требует контроля над ценами на товары первой необходимости и топливо, налогообложения сверхприбылей крупных компаний банковского, энергетического и дистрибьюторского секторов, а также мер по преодолению жилищного кризиса.

Напомним, в конце сентября тысячи людей прошли маршем в столице соседней Испании в знак протеста против выселения 87-летней женщины из её дома, где она прожила всю жизнь.

Протесты, а также отклонение парламентом указов, направленных на сдерживание выселений и ограничение давления со стороны арендных ставок, побудили премьер-министра Испании Педро Санчеса объявить досрочные выборы на 29 ноября.

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