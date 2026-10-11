На території Молдови вибухнув невідомий дрон

В ніч на неділю, 11 жовтня, на території Молдови впав і вибухнув невідомий безпілотник.

Про інцидент повідомили вранці 11 жовтня Міністерство оборони та поліція, пише "Європейська правда".

За інформацією влади, вибух чули мешканці сіл Джамена та Вератік. На місці падіння БПЛА вже працюють сапери та рятувальники, постраждалих немає.

За даними правоохоронців, дрон впав і вибухнув у лісі на околиці села Джамена. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 22:20, після чого на місце виїхали групи військових і саперів.

Поліція уточнила, що місце падіння дрона оточили, а фахівці досліджують об’єкт, з’ясовуючи обставини події.

Правоохоронці закликали громадян не наближатися до підозрілих уламків чи предметів і не торкатися їх, а також уникати цього району до завершення перевірок.

Як повідомлялося, влада Молдови створює на КПП на кордоні з Україною захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів.

5 жовтня робота прикордонного пункту "Паланка – Маяки – Удобне" була призупинена після того, як снаряд, випущений під час російських атак на українську інфраструктуру, рикошетом влучив у пасажирський автобус та диспетчерську будку.