На территории Молдовы взорвался неизвестный дрон

В ночь на воскресенье, 11 октября, на территории Молдовы упал и взорвался неизвестный беспилотник.

Об инциденте сообщили утром 11 октября Министерство обороны и полиция, пишет "Европейская правда".

По информации властей, взрыв слышали жители сел Джамена и Вератик. На месте падения БПЛА уже работают саперы и спасатели, пострадавших нет.

По данным правоохранителей, дрон упал и взорвался в лесу на окраине села Джамена. Сообщение об инциденте поступило в полицию около 22:20, после чего на место выехали группы военных и саперов.

Полиция уточнила, что место падения дрона оцеплено, а специалисты исследуют объект, выясняя обстоятельства происшествия.

Правоохранители призвали граждан не приближаться к подозрительным обломкам или предметам и не прикасаться к ним, а также избегать этого района до завершения проверок.

Как сообщалось, власти Молдовы создают на КПП на границе с Украиной защитные зоны, где сотрудники пограничных пунктов, а также граждане, находящиеся на границе, могли бы укрыться от возможных ударов дронов.

5 октября работа пограничного пункта "Паланка – Маяки – Удобное" была приостановлена после того, как снаряд, выпущенный во время российских атак на украинскую инфраструктуру, рикошетом попал в пассажирский автобус и диспетчерскую будку.