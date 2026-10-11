"Стало новостью": Зеленский отреагировал на заявление Трампа об "энергетическом перемирии"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное главой Белого дома Дональдом Трампом "энергетическое перемирие" стало для него новостью.

Об этом Зеленский сказал в комментарии журналисту Axios Бараку Равиду, сообщает "Европейская правда".

В то же время украинский президент отметил, что согласится на такое перемирие, если на такой шаг пойдет и РФ.

"Объявление о прекращении огня стало для меня новостью. Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина тоже согласится. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным – пожалуйста, сообщите нам, когда начнётся перемирие – мы готовы и примем его", – отметил он.

Трамп ранее заявил, что между Украиной и РФ начало действовать "энергетическое перемирие".

При этом стоит отметить, что перед этим президент США обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и игнорировании указаний не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В ответ Зеленский заявил, что Украина прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия перестанет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.