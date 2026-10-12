Підтримувана партією Туска кандидатка програла вибори мера Кракова

У неділю незалежний кандидат Лукаш Гібала переміг у другому турі виборів мера Кракова, обійшовши кандидатку Моніку Пйонтковську, яку підтримувала партія прем’єра Дональда Туска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

За офіційними даними, Лукаш Гібала набрав 62,12% голосів. Моніка Пйонтковська, яку підтримували "Громадянська коаліція" та Польська селянська партія, отримала 37,88%.

Гібала виграв перший тур виборів 27 вересня з 36,4% голосів, випередивши Пйонтковську з 29,9%.

Це була четверта спроба Гібали, який є лідером асоціації "Краків для мешканців" та членом міської ради, стати мером. У минулому він був підприємцем.

На виборах мера 2024 року Гібала вийшов до другого туру, у якому програв кандидату від "Громадянської коаліції" Александру Мішальському.

Нагадаємо, вибори мера Кракова відбулись після того, як у травні в місті пройшов референдум щодо відкликання Мішальського з посади, що призвів до його відставки.

Головними звинуваченнями на адресу Мішальського були зростаючий борг міста, запровадження зони чистого транспорту, підвищення цін на квитки міського транспорту та працевлаштування осіб, пов’язаних із владою.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Референдум не на користь Туска: як сенсація у Кракові вплине на політичні розклади у Польщі.