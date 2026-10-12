Поддерживаемая партией Туска кандидатка проиграла выборы мэра Кракова

В воскресенье независимый кандидат Лукаш Гибала победил во втором туре выборов мэра Кракова, обойдя кандидатку Монику Пйонтковску, которую поддерживала партия премьера Дональда Туска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

По официальным данным, Лукаш Гибала набрал 62,12% голосов. Моника Пйонтковска, которую поддерживали "Гражданская коалиция" и Польская селянская партия, получила 37,88%.

Гибала выиграл первый тур выборов 27 сентября, набрав 36,4% голосов и опередив Пйонтковску, у которой было 29,9%.

Это была четвертая попытка Гибалы, который является лидером ассоциации "Краков для жителей" и членом городского совета, стать мэром. В прошлом он был предпринимателем.

На выборах мэра в 2024 году Гибала вышел во второй тур, в котором проиграл кандидату от "Гражданской коалиции" Александру Мишальскому.

Напомним, выборы мэра Кракова состоялись после того, как в мае в городе прошел референдум об отзыве Мишальского с должности, что привело к его отставке.

Главными обвинениями в адрес Мишальского были растущий долг города, введение зоны экологически чистого транспорта, повышение цен на билеты городского транспорта и трудоустройство лиц, связанных с властью.

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