Каллас: ЄС поки не бачить, що Росія дотримується енергетичного перемир'я

Європейський Союз вітає домовленість про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, однак поки не бачить, що Росія його дотримується – і вважає доцільним збільшення санкційного тиску.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 12 жовтня.

Каллас не бачить дотримання Росією енергетичного перемирʼя та закликає до продовження тиску на РФ.

"Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо воно дотримується. Ми поки що не бачили, що Росія також його дотримуватиметься", – сказала Каллас.

"Особисто я також вітала б, якби перемир'я включало те, що людей не вбивають, а не лише енергетику", – додала вона.

Висока представниця водночас наголосила на важливості захисту української енергетики напередодні зими, але застерегла від домовленості, яка стосуватиметься лише нафтопереробних заводів.

"Енергетика є надзвичайно важливою, тому що зима буде холодною. І тому важливо, щоб це не стосувалося лише нафтопереробних заводів, де, знаєте, в України є один, а в Росії їх багато, тож це безумовно на користь росіян", – сказала Каллас.

Окремо висока представниця ЄС наголосила на необхідності продовження санкційного тиску на Росію. "Ми також обговорюємо різні питання, але, звичайно, головна тема – війна в Україні. Зараз у нас є 1600 позицій, які ми висуваємо щодо російського військово-промислового комплексу, а також щодо псевдовиборів Росії на окупованих територіях України", – сказала Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", глави МЗС ЄС 12 жовтня затвердять найбільший в історії список санкцій проти Росії на 1646 позицій.

12 жовтня Рада ЄС також обговорить можливість обмежити пересування російських дипломатів між державами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони акредитовані.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною".

За даними американських ЗМІ, у розумінні Трампа "енергетичне перемир’я" – це зупинка ударів по НПЗ одне одного.