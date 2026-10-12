У недільній заяві президента США про "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною йшлося про можливу угоду, яка передбачає припинення кожною зі сторін атак на нафтопереробні заводи – і глава Білого дому очікує, що президент України Володимир Зеленський дотримуватиметься її.

Про це, як повідомляє видання Axios, заявив представник Білого дому, інформує "Європейська правда".

Представник адміністрації Трампа зазначив, що якщо припиняться атаки на нафтопереробні заводи, наступним кроком може стати угода про припинення ударів по електростанціях та енергетичних мережах.

Представник назвав пропозицію "завод за завод". Вона є нерівноцінною. Український посадовець повідомив Axios, що в Україні є лише один нафтопереробний завод, який росіяни неодноразово атакували і який не працює на повну потужність. Натомість Росія має розгалужену мережу нафтопереробних заводів.

"Ми імпортуємо дизельне паливо та газ. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", – сказав український посадовець.

Представник Білого дому зазначив, що "росіяни думають над цим". "Скоро ми дізнаємося, чи готові вони", – сказав він.

Посадовці Білого дому попереджають, що атаки України на російські нафтопереробні заводи завдають шкоди відносинам Зеленського з Трампом більше, ніж самій Росії.

"Трамп справді розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає США як щось само собою зрозуміле", – сказав посадовець Білого дому.

У неділю Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною".

Коментуючи цю заяву, Зеленський зауважив, що оголошене Трампом "енергетичне перемир’я" стало для нього новиною.

Також Зеленський заявив про готовність піти на енергетичне перемир’я і зауважив, що чекає деталей від США.