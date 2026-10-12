Венгрия 12 октября должна дать окончательное согласие на открытие кластеров 2 и 3 для Украины

Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) в понедельник, 12 октября, готов согласовать переговорные позиции Евросоюза по открытию второго и третьего кластеров с Украиной после принятия Верховной Радой изменений, касающихся прав национальных меньшинств в сфере образования.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе со ссылкой на собственные источники.

Венгрия готова разрешить открытие кластеров 2 и 3 для Украины, но только после голосования Верховной Рады по поправкам к закону об образовании, касающимся прав национальных меньшинств.

Заседание послов ЕС 12 октября состоится в Люксембурге после завершения Совета ЕС по иностранным делам (в котором примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига) и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Таким образом, в ЕС дают Верховной Раде достаточно времени, чтобы утвердить изменения в закон об образовании.

Проекты совместной позиции Евросоюза по переговорам с Украиной по кластеру 2 "Внутренний рынок" и кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" готовы еще с пятницы, 9 октября.

В повестке дня Coreper – только утверждение этих документов для Украины, а также Общих позиций по кластерам 2 и 3 для Молдовы.

По информации источников "Европейской правды", государства-члены рассчитывают согласовать эти позиции после того, как Верховная Рада примет законодательные изменения, касающиеся образования на языках национальных меньшинств.

Согласование совместных позиций ЕС позволит провести во вторник, 13 октября, межправительственные конференции Украина-ЕС и Молдова-ЕС, на которых кластеры 2 и 3 будут официально открыты.

Как сообщала "Европейская правда", 7 октября Венгрия прекратила продолжавшееся несколько месяцев блокирование дальнейшего продвижения Украины по кластерам 2 и 3.

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.