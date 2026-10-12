Каллас відповіла на заклик Трампа провести вибори в Україні

Вибори в Україні не можуть відбутися, доки тривають бойові дії, тому міжнародний тиск має бути спрямований передусім на Росію, щоб змусити її завершити війну.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 12 жовтня.

Проведення виборів в Україні стане можливим після припинення бойових дій, тоді як зараз зусилля міжнародних партнерів мають бути спрямовані на те, щоб змусити Росію зупинити війну, наголосила головна дипломатка ЄС.

"Майже кожна конституція передбачає, що коли триває війна, вибори проводити не можна. І, наскільки я розумію, президент Зеленський також заявив, що якщо буде припинення вогню, то він готовий провести вибори якомога швидше", – сказала Каллас, коментуючи заклик президента США Дональда Трампа провести вибори в Україні.

Висока представниця ЄС також звернула увагу на те, що вибори неминуче означають політичну боротьбу всередині країни, тоді як Україна продовжує зазнавати зовнішньої агресії.

"Вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки надходять ззовні. Саме тому дуже важливо зберігати людей об'єднаними, поки триває війна", – заявила вона.

Каллас наголосила, що зусилля міжнародних партнерів мають бути спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну.

"Якщо тиск буде чинитися на Росію, щоб вона припинила цю війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори", – сказала дипломатка.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 10 жовтня заявив, що, на його думку, Україні час обрати нового президента.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що обирати президента України мають українці, та сказав, що готовий організувати вибори, якщо Росія погодиться на 60-денне повне припинення вогню.

12 жовтня головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що не бачить дотримання Росією енергетичного перемирʼя, та закликала до продовження тиску на РФ.