Каллас ответила на призыв Трампа провести выборы в Украине

Выборы в Украине не могут состояться, пока продолжается война, поэтому международное давление должно быть направлено в первую очередь на Россию, чтобы заставить её прекратить войну.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 12 октября.

Проведение выборов в Украине станет возможным после прекращения боевых действий, тогда как сейчас усилия международных партнеров должны быть направлены на то, чтобы заставить Россию остановить войну, подчеркнула главная дипломатка ЕС.

"Практически каждая конституция предусматривает, что во время войны выборы проводить нельзя. И, насколько я понимаю, президент Зеленский также заявил, что в случае прекращения огня он готов провести выборы как можно скорее", – сказала Каллас, комментируя призыв президента США Дональда Трампа провести новые выборы в Украине.

Высокая представительница ЕС также обратила внимание на то, что выборы неизбежно означают политическую борьбу внутри страны, в то время как Украина продолжает подвергаться внешней агрессии.

"Выборы – это всегда борьба между различными группами внутри страны, в то время как атаки исходят извне. Именно поэтому очень важно сохранять единство народа, пока продолжается война", – заявила она.

Каллас подчеркнула, что усилия международных партнеров должны быть направлены на то, чтобы заставить Россию прекратить войну.

"Если на Россию будет оказываться давление, чтобы она прекратила эту войну, я уверена, что в Украине состоятся выборы", – сказала она.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что, по его мнению, Украине пора иметь нового президента.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определять президента Украины должны украинцы, и сказал, что готов организовать выборы, если Россия согласится на 60-дневное полное прекращение огня.

12 октября главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что не видит соблюдения Россией энергетического перемирия и призывает к продолжению давления на РФ.