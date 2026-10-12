Член правління молодіжного крила "АдН" пішов у відставку через реваншистську карту

Молодіжна організація партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") "Покоління Німеччини" оголосила про відставку одного з членів свого керівного комітету після того, як той викликав обурення публікацією скандальної карти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Організація "Покоління Німеччини" повідомила, що Гельмут Штрауф залишив посаду у федеральному керівному комітеті "за особистими обставинами".

За кілька днів до цього Штрауф викликав обурення своїми фантазіями про "Велику Німеччину". 3 жовтня, у День німецької єдності, Штрауф опублікував реваншистську карту, поставивши під сумнів німецькі кордони. Він "приєднав" до Німеччини частини багатьох сусідніх країн, позначивши їх синіми відтінками як німецькі території.

У коментарі до публікації він написав: "Німецька єдність означає Німеччину, яка об’єднує весь німецький народ в одній державі. Сьогодні ми вшановуємо чергову перемогу на шляху до цього".

Незабаром після того, як Штрауф опублікував карту, він видалив цей допис. Проте карта поширилася через інші акаунти і викликала обурення також за кордоном.

Молодіжна організація партії "АдН" також не була задоволена цим дописом. Прессекретар Венделін Фесль заявив, що "патріотизм не потребує історичних картографічних фантазій", і що цей інцидент має бути "дуже чітко" обговорений на наступному засіданні правління.

Однак у поточному пре-релізі щодо відставки Штрауфа цей інцидент не згадується..

Акаунт Штрауфа в X наразі недоступний, під його ім’ям у профілі з’являється лише повідомлення про те, що акаунт не існує.

Нагадаємо, навесні у Німеччині провели великий рейд проти правоекстремістських молодіжних груп.

У березні в Німеччині почався процес над імовірними членами праворадикальної терористичної групи, наймолодшим серед яких – 15 років.