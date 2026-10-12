Член правления молодежного крыла "АдГ" ушел в отставку из-за реваншистской карты

Молодежная организация партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") "Поколение Германии" объявила об отставке одного из членов своего руководящего комитета после того, как тот вызвал возмущение публикацией скандальной карты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Организация "Поколение Германии" сообщила, что Гельмут Штрауф покинул пост в федеральном руководящем комитете "по личным обстоятельствам".

За несколько дней до этого Штрауф вызвал возмущение своими фантазиями о "Великой Германии". 3 октября, в День немецкого единства, Штрауф опубликовал реваншистскую карту, поставив под сомнение границы Германии. Он "присоединил" к Германии части многих соседних стран, обозначив их синими оттенками как немецкие территории.

В комментарии к публикации он написал: "Немецкое единство означает Германию, которая объединяет весь немецкий народ в одном государстве. Сегодня мы чествуем очередную победу на пути к этому".

Вскоре после того, как Штрауф опубликовал карту, он удалил этот пост. Однако карта распространилась через другие аккаунты и вызвала возмущение также за рубежом.

Молодёжная организация партии "АдГ" также была недовольна этим постом. Пресс-секретарь Венделин Фесль заявил, что "патриотизм не нуждается в исторических картографических фантазиях" и что этот инцидент должен быть "очень четко" обсуждён на следующем заседании правления.

Однако в текущем пресс-релизе об отставке Штрауфа этот инцидент не упоминается.

Аккаунт Штрауфа в X пока недоступен, под его именем в профиле появляется лишь сообщение о том, что аккаунта не существует.

Напомним, весной в Германии провели крупный рейд против правоэкстремистских молодежных групп.

В марте в Германии начался процесс над предполагаемыми членами праворадикальной террористической группы, самому младшему из которых – 15 лет.