У Литві закликали ЄС визнати військову розвідку РФ терористичною організацією

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що ЄС повинен визнати російську військову розвідку терористичною організацією.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", він сказав перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 12 жовтня.

Будріс зазначив, що необхідно посилювати ізоляцію Росії, а тому слід запроваджувати додаткові санкції проти всіх, хто причетний до російських операцій, а також тих, хто пов’язаний із російською військовою машиною.

"Ми маємо також проаналізувати діяльність ГРУ (чинна назва – Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ – ред.), тобто російської військової розвідки, у її операціях. А вони вже діють як терористична організація. Саме тому ЄС має визнати цю організацію терористичною, а також усіх, хто з нею пов’язаний", – заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній в Європі про те, що Росія активізувала спроби замахів на їхні життя.

Тим часом у ЄС хочуть заборонити дипломатам з РФ виїжджати за межі держав перебування.