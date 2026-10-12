В Литве призвали ЕС признать военную разведку РФ террористической организацией

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что ЕС должен признать российскую военную разведку террористической организацией.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 12 октября.

Будрис отметил, что необходимо усиливать изоляцию России, в частности, вводить дополнительные санкции против всех, кто причастен к российским операциям, а также тех, кто связан с российской военной машиной.

"Мы должны также проанализировать деятельность ГРУ, то есть российской военной разведки, в ходе её операций. А они уже действуют как террористическая организация. Именно поэтому ЕС должен признать эту организацию террористической, а также всех, кто с ней связан", – заявил министр.

Напомним, недавно европейские разведывательные службы предупредили руководителей оборонных компаний в Европе о том, что Россия активизировала попытки покушений на их жизни.

Между тем в ЕС хотят запретить дипломатам из РФ выезжать за пределы стран пребывания.