У Польщі прокуратура перевірить "наркотичні" звинувачення на адресу антиукраїнського ексурядовця

Окружна прокуратура у Варшаві розпочала "перевірочні дії щодо примусу до певної поведінки та надання наркотичних речовин" з боку Міхала Колодзейчака, депутата і ексзаступника міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet

Дві колишні співробітниці Міхала Колодзейчака, колишнього заступника міністра сільського господарства та лідера руху "АгроУнія", звинувачують його у насильстві, агресії та схилянні до вживання наркотиків.

Міхал Колодзейчак лише коротко прокоментував звинувачення, які назвав наклепом. Після оприлюднення записів керівництво фракції ухвалило рішення про призупинення членства депутата у фракції керівної "Громадянської коаліції".

У понеділок, 12 жовтня, справою зайнялася прокуратура.

"У зв’язку з повідомленнями ЗМІ щодо поведінки депутата Міхала Колодзейчака, сьогодні в Окружній прокуратурі у Варшаві було зареєстровано матеріали за власною ініціативою та розпочато перевірочні дії щодо примусу до певної поведінки та надання наркотичних засобів", – повідомили слідчі з Окружної прокуратури у Варшаві.

"Минули часи ручного керування розслідуваннями на підставі партійного посвідчення. Стандарти правової держави прості: якщо виникає підозра у скоєнні злочину, прокуратура діє за власною ініціативою. Незалежно від прізвища та займаної посади. Немає святих корів", – написав міністр юстиції Вальдемар Журек.

Депутатка "Громадянської коаліції" Дорота Лобода заявила, що "ми чекаємо на дії прокуратури, на пояснення самого депутата Колодзейчака, і якщо все це підтвердиться, Міхалу Колодзейчаку немає місця в "Громадянській коаліції".

Зазначимо, взимку 2024 року Колодзейчак заявляв про занепокоєність тим, що українська агропродукція витісняє польську на німецькому ринку.

Тоді ж він заявив, що Польща допускає нові обмеження на імпорт з України, якщо домовитися з Києвом не вийде.

Потім ЗМІ писали про дивну поведінку заступника міністра сільського господарства Польщі на переговорах. Колодзейчак після розголосу назвав слова про його неадекватну поведінку спробою дискредитувати його та виключити з переговорного процесу.

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