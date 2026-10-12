В Польше прокуратура проверит "наркотические" обвинения в адрес антиукраинского экс-чиновника

Окружная прокуратура в Варшаве начала "проверку по факту принуждения к определенному поведению и предоставления наркотических веществ" со стороны Михала Колодзейчака, депутата и экс-заместителя министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet

Две бывшие сотрудницы Михала Колодзейчака, бывшего заместителя министра сельского хозяйства и лидера движеня "АгроУния", обвиняют его в насилии, агрессии и склонении к употреблению наркотиков.

Михал Колодзейчак лишь кратко прокомментировал обвинения, назвав их клеветой. После обнародования записей руководство фракции приняло решение о приостановлении членства депутата во фракции правящей "Гражданской коалиции".

В понедельник, 12 октября, делом занялась прокуратура.

"В связи с сообщениями СМИ о поведении депутата Михала Колодзейчака сегодня в Окружной прокуратуре в Варшаве были зарегистрированы материалы по собственной инициативе и начаты проверочные действия в отношении принуждения к определенному поведению и предоставления наркотических средств", – сообщили следователи из Окружной прокуратуры в Варшаве.

"Прошли времена ручного управления расследованиями на основании партийного удостоверения. Стандарты правового государства просты: если возникает подозрение в совершении преступления, прокуратура действует по собственной инициативе. Независимо от фамилии и занимаемой должности. Нет священных коров", – написал министр юстиции Вальдемар Журек.

Депутат "Гражданской коалиции" Дорота Лобода заявила, что "мы ждем действий прокуратуры, объяснений самого депутата Колодзейчака, и если все это подтвердится, Михалу Колодзейчаку нет места в "Гражданской коалиции".

Отметим, что зимой 2024 года Колодзейчак заявлял об обеспокоенности тем, что украинская агропродукция вытесняет польскую на немецком рынке.

Тогда же он заявил, что Польша допускает введение новых ограничений на импорт из Украины, если договориться с Киевом не удастся.

Затем СМИ писали о странном поведении заместителя министра сельского хозяйства Польши на переговорах. Колодзейчак после разгоревшегося резонанса назвал слова о его неадекватном поведении попыткой дискредитировать его и исключить из переговорного процесса.

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