Глава МВС Німеччини заявив про "тіньову війну", спрямовану на дестабілізацію країни

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт вважає, що Німеччина стикається з більш всеосяжною загрозою, ніж під час холодної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Як заявив глава МВС, холодна війна мала чітко визначені межі, але зараз вони розмиті.

Добріндт заговорив про "тіньову війну", мета якої, за його словами, виходить далеко за межі холодної війни.

"Її чітка мета – дестабілізувати нас, повністю дестабілізувати нас", – сказав міністр.

"Її мета – не перемогти нас військовим шляхом, а підкорити нас політично та соціально", – уточнив він.

Минулого тижня Федеральна розвідувальна служба (BND) опублікувала суворе попередження щодо діяльності Росії в Німеччині.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує запровадити комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі.