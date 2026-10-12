Глава МВД Германии заявил о "теневой войне", направленной на дестабилизацию страны

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт считает, что Германия сталкивается с более всеобъемлющей угрозой, чем во время холодной войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Как заявил глава МВД, у холодной войны были четко определенные границы, но сейчас они размыты.

Добриндт заговорил о "теневой войне", цель которой, по его словам, выходит далеко за пределы холодной войны.

"Ее четкая цель – дестабилизировать нас, полностью дестабилизировать нас", – сказал министр.

"Ее цель – не победить нас военным путем, а подчинить нас политически и социально", – уточнил он.

На прошлой неделе Федеральная разведывательная служба (BND) опубликовала строгое предупреждение относительно деятельности России в Германии.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особенно серьёзным", и ответит на них "быстро и очень чётко".

Глава МВД Германии Александр Добриндт планирует ввести комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников и диверсий на объектах критической инфраструктуры.