У Єврокомісії розповіли деталі переговорів в Маямі щодо миру в Україні

Європейський Союз використав переговори в Маямі для донесення Сполученим Штатам своєї позиції про повну й непохитну підтримку України та необхідність досягнення справедливого і тривалого миру.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо у понеділок, 12 жовтня.

У Маямі представник ЄС підтвердив американським партнерам, що підтримка України з боку Євросоюзу залишається незмінною.

"Йдеться насамперед про донесення нашої позиції, нашої дуже чіткої позиції щодо України до США. Це було зроблено ще в п’ятницю під час цих переговорів у Маямі з американськими партнерами, де ми були представлені, сиділи за столом і де знову була підтверджена наша повна і непохитна підтримка України", – сказала Піньо.

За її словами, метою переговорів було просування до завершення війни та досягнення тривалого миру.

"Метою було просунути зусилля у напрямку тривалого і стійкого миру, і це відповідає нашим цілям", – заявила речниця Єврокомісії.

Піньо не стала розкривати подальші подробиці обговорень, але наголосила, що сторони поділяють мету завершення війни в Україні.

"Ми не будемо входити в деталі цих дискусій, як ви можете зрозуміти, але мета припинити війну в Україні є спільною, і ця зустріч у Маямі була спрямована саме на те, щоб досягти прогресу в цьому напрямку", – сказала Піньо.

"Комісія була представлена, Комісія брала участь у цих переговорах, і ми розглядаємо це як позитивний крок саме у напрямку припинення війни в Україні", – наголосила посадовиця.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Трамп оголосив про угоду з Путіним у той час, коли його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися в Маямі з українською переговорною делегацією, а також з високопоставленими дипломатами з Німеччини, Франції, Великої Британії, ЄС та НАТО, щоб обговорити нові пропозиції США щодо припинення війни.

Переговори за участі української сторони, європейців і американців завершились достроково, водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав проведені зустрічі продуктивними.