В Еврокомиссии рассказали детали переговоров в Майами о мире в Украине

Европейский Союз использовал переговоры в Майами для доведения до Соединенных Штатов своей позиции о полной и непоколебимой поддержке Украины и необходимости достижения справедливого и устойчивого мира.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главная представительница Европейской комиссии Паула Пиньо в понедельник, 12 октября.

В Майами представитель ЕС подтвердил американским партнерам, что поддержка Украины со стороны Евросоюза остается неизменной.

"Речь идет прежде всего о доведении нашей позиции, нашей очень четкой позиции по Украине до США. Это было сделано еще в пятницу во время этих переговоров в Майами с американскими партнерами, где мы были представлены, сидели за столом и где вновь была подтверждена наша полная и непоколебимая поддержка Украины", – сказала Пиньо.

По ее словам, целью переговоров было продвижение к завершению войны и достижению устойчивого мира.

"Цель состояла в том, чтобы продвинуть усилия в направлении устойчивого и долгосрочного мира, и это соответствует нашим целям", – заявила представительница Еврокомиссии.

Пиньо не стала раскрывать дальнейшие подробности обсуждений, но подчеркнула, что стороны разделяют цель завершения войны в Украине.

"Мы не будем вдаваться в детали этих дискуссий, как вы можете понять, но цель положить конец войне в Украине является общей, и эта встреча в Майами была направлена именно на то, чтобы добиться прогресса в этом направлении", – сказала Пиньо.

"Комиссия была представлена, Комиссия участвовала в этих переговорах, и мы рассматриваем это как позитивный шаг именно в направлении прекращения войны в Украине", – подчеркнула чиновница.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что поговорил с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Трамп объявил о соглашении с Путиным в то время, когда его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались в Майами с украинской переговорной делегацией, а также с высокопоставленными дипломатами из Германии, Франции, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить новые предложения США по прекращению войны.

Переговоры с участием украинской стороны, европейцев и американцев завершились досрочно, при этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал состоявшиеся встречи продуктивными.