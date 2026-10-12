В Эстонии официально вступила в должность новая президентка

В Эстонии в понедельник, 12 октября, избранный президент Юлле Мадизе принесла присягу перед Рийгикогу (парламентом) и официально вступила в должность.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В 14:15 Мадизе вместе с мужем прибыли в президентскую канцелярию в Кадриорге, где их приняли президент Алар Карис и его супруга.

Оттуда они вместе отправились на площадь перед зданием Рийгикогу. Президент Алар Карис поприветствовал почетный отряд Охранного батальона, выстроившийся на площади, после чего президенты направились к зданию Рийгикогу.

Церемония инаугурации началась в 15:00. Сначала выступил Карис, а затем Мадизе принесла присягу и выступила со своей первой речью в качестве президента.

Юлле Мадизе (Фото: ERR)

Юлле Мадизе ранее работала в Министерстве юстиции, в конституционной комиссии Рийгикогу, главным контролером в Государственном контроле и юридическим советником президента. С 2015 года Мадизе занимала должность канцлера по вопросам права. В конце 2021 года её переизбрали на эту должность на второй срок.

Мадизе была выдвинута кандидатом в президенты 75 депутатами Рийгикогу. В ходе тайного голосования она была избрана президентом, набрав 71 голос.

Стоит отметить, что оппозиционные Центристская и Консервативная народная партия (EKRE) внесли в парламент законопроект, который, в случае его принятия, предусмотрит введение прямых президентских выборов в стране.