В ЕС создали программу грантов для проектов в сфере обороны, в том числе и для Украины

В Евросоюзе создали новую Программу гибких и быстрых инноваций в сфере обороны (AGILE), к участию в которой допускаются компании из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Новый инструмент финансирования на сумму 115 млн евро будет оказывать целевую поддержку малым и средним предприятиям для разработки инновационных оборонных решений и содействия их внедрению.

"Программа будет действовать с беспрецедентно коротким сроком предоставления гранта – всего четыре месяца, а срок внедрения технологий в вооруженные силы составит от 1 до 3 лет. Она будет поддерживать от 20 до 30 проектов, обеспечивая финансирование до 100% всех расходов, соответствующих критериям", – говорится в сообщении.

Рабочая программа будет охватывать два основных вида деятельности: разработку революционных оборонных продуктов и технологий и их вывод на рынок.

Программа AGILE была одобрена менее чем через семь месяцев после того, как в марте 2026 года Европейская комиссия представила свое предложение.

"Российская война в Украине продемонстрировала, что успех на поле боя зависит от новых технологий – от дронов и автономных систем до искусственного интеллекта. Сейчас на испытании находится способность Европы разрабатывать, тестировать и внедрять новые технологии и экономически эффективные решения за недели или месяцы, а не за годы", – заявили в Еврокомиссии.

Ожидается, что программа AGILE начнет полноценно функционировать в начале 2027 года. К участию допускаются предприниматели из Украины и Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).

Напомним, до конца октября Еврокомиссия планирует обнародовать отдельную Стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует выделить около 20 млрд евро неиспользованных кредитов для объявления конкурса оборонных проектов для ЕС и Украины.

Также Еврокомиссия выделяет 325 млн евро на поддержку создания и внедрения пяти европейских оборонных проектов общего интереса (EDPCI), в четырёх из них участвует Украина.