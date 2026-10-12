Мерц назвал неприемлемым решение Трампа закупать дизель у Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил несогласие с президентом США Дональдом Трампом в связи с соглашением с хозяином Кремля Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Канцлер указал, что правительство Германии приняло к сведению соглашение между Вашингтоном и Москвой, но не пойдет их путем.

Мерц заверил, что Германия и Европа сохранят санкции против Москвы.

"Такое решение для Германии и Европы неприемлемо. Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, и именно поэтому мы придерживаемся наших санкций против России", – сказал он.

Мерц подчеркнул, что санкции следует и в дальнейшем ужесточать в ответ на атаки Москвы, особенно на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский может и впредь рассчитывать на поддержку со стороны Германии и Европы.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".