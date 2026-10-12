Зеленский подписал поправки к закону об образовании, снимающие вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятые Верховной Радой поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия одобрила открытие кластеров 2 и 3 в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Рада получила документ с подписью президента.

Документ совершенствует законодательство и гарантирует право детей из национальных меньшинств и коренных народов Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, получать образование на родном языке в Украине наряду с государственным.

Как известно, Верховная Рада в понедельник одобрила в обоих чтениях и в целом изменения в закон об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В правительстве Венгрии уже приветствовали принятые изменения.

Между тем Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) в понедельник, 12 октября, готов согласовать переговорные позиции Евросоюза относительно открытия второго и третьего кластеров в переговорах с Украиной после принятия Верховной Радой изменений, касающихся образовательных прав национальных меньшинств.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.