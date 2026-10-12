Мадяр відреагував на ухвалення закону про освіту нацменшин в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що зміни до закону про освіту для національних меншин, який Верховна Рада ухвалила 12 жовтня, полегшує угорцям в Україні вивчення рідної мови.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Мадяра у Facebook.

У коментарях Мадяр подякував усім, хто "брав участь у цих важливих і успішних переговорах".

"Сьогодні український парламент ухвалив, а президент Зеленський підписав поправку до Закону України "Про освіту", яка суттєво полегшує угорським дітям використання рідної мови на Закарпатті", – написав прем’єр-міністр Угорщини.

Раніше в уряді Угорщини теж привітали ухвалені зміни.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.