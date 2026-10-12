Мадьяр отреагировал на принятие закона об образовании национальных меньшинств в Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поправки к закону об образовании для национальных меньшинств, принятые Верховной Радой 12 октября, облегчают венграм в Украине изучение родного языка.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Мадьяра в Facebook.

В комментариях Мадьяр поблагодарил всех, кто "принимал участие в этих важных и успешных переговорах".

"Сегодня украинский парламент принял, а президент Зеленский подписал поправку к Закону Украины "Об образовании", которая существенно облегчает венгерским детям использование родного языка в Закарпатье", – написал премьер-министр Венгрии.

Ранее в правительстве Венгрии также приветствовали принятые изменения.

Напомним, Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом изменения в закон об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.