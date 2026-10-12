Все государства-члены ЕС согласились открыть во вторник кластеры 2 и 3 для Украины

Министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн заявил, что 13 октября наступит "супервторник" для Албании, Молдовы и Украины.

Об этом министр Ирландии, страны, которая в настоящее время председательствует в Европейском совете, написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

В частности, все государства-члены Европейского Союза согласились открыть кластеры 2 и 3 для Украины.

"После "понедельника Черногории" наступит еще один "супервторник" для Албании, Молдовы и Украины. Я могу подтвердить, что все государства-члены ЕС договорились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдовы, закрыть разделы 17, 18 и 19 для Албании и раздел 20 – для Черногории", – написал Бирн.

Напомним, Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС. Речь идет об открытии кластеров 2 и 3 для Украины: "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Ранее, 14 июля, Украина и ЕС согласовали открытие кластера 6 "Внешние отношения" – тогда еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос говорила о "супервторнике" для Украины и Молдовы.

Первый кластер из шести – "Основы" – Украина открыла 15 июня.