Лідер британської праворадикальної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн на землі".

Про це пише Politico, інформує "Європейська правда".

Якщо уряд очолить Reform UK, партія "ретельно проаналізує" підтримку України з боку Великої Британії, заявив у понеділок 12 жовтня лідер цієї популістської праворадикальної партії Найджел Фарадж.

Фарадж заявив, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн на землі" і що він дуже стурбований тим, куди потрапила частина британських коштів, водночас визнаючи, що загроза з боку президента Росії Володимира Путіна зараз є найбільшою за всю історію.

"Я ніколи не казав, що ми не повинні підтримувати Україну. Але я казав, що хотів би ретельно перевірити, чи гроші британських платників податків не розкрадаються через корупцію", – заявив Фарадж.

Посольство України в Лондоні відмовилося від коментарів.

Згідно з урядовими даними, опублікованими в липні 2026 року, Велика Британія виділила Україні 25 млрд фунтів стерлінгів (понад 29,5 млрд євро) з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше Найджел Фарадж пообіцяв призупинити дію системи надання притулку у Великій Британії на строк до п’яти років, якщо його ультраправа партія прийде до влади.

Нагадаємо, нещодавні опитування свідчили, що частка британців, які негативно ставляться до лідера Reform UK становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.