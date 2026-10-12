Лидер британской праворадикальной партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран на земле".

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Если к власти придет Reform UK, партия "тщательно проанализирует" поддержку Украины со стороны Великобритании, заявил в понедельник, 12 октября, лидер этой популистской праворадикальной партии Найджел Фарадж.

Фарадж заявил, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран на земле" и что он очень обеспокоен тем, куда попала часть британских средств, при этом признавая, что угроза со стороны президента России Владимира Путина сейчас является самой большой за всю историю.

"Я никогда не говорил, что мы не должны поддерживать Украину. Но я говорил, что хотел бы тщательно проверить, не разворовываются ли деньги британских налогоплательщиков из-за коррупции", – заявил Фарадж.

Посольство Украины в Лондоне отказалось от комментариев.

Согласно правительственным данным, опубликованным в июле 2026 года, Великобритания выделила Украине 25 млрд фунтов стерлингов (более 29,5 млрд евро) с момента начала полномасштабного вторжения России.

Ранее Найджел Фарадж пообещал приостановить действие системы предоставления убежища в Великобритании на срок до пяти лет, если его ультраправая партия придет к власти.

Напомним, недавние опросы показали, что доля британцев, негативно относящихся к лидеру Reform UK составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.