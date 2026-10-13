Глава МЗС Німеччини: ми теж опинилися під прицілом
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Польщі має намір надіслати сигнал про єдність на тлі триваючих атак Росії на Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.
Цей візит, ймовірно, також має на меті стати політичним символом після нещодавніх суперечливих заяв президента США Дональда Трампа.
"Ми теж опинилися під прицілом", – попередив міністр перед від’їздом на конференцію з питань безпеки у Варшаві.
У світлі останніх подій Вадефуль зустрінеться з близькими союзниками Німеччини з Польщі, Норвегії та Великої Британії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.
Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.
Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".