Глава МИД Германии: мы тоже оказались под прицелом

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе визита в Польшу намерен послать сигнал о единстве на фоне продолжающихся атак России на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Этот визит, вероятно, также призван стать политическим символом после недавних противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа.

"Мы тоже оказались под прицелом", – предупредил министр перед отъездом на конференцию по вопросам безопасности в Варшаве.

В свете последних событий Вадефуль встретится с близкими союзниками Германии из Польши, Норвегии и Великобритании.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".