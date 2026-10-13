В Германии городской автобус разломался пополам – водитель получил серьезные травмы

В понедельник в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате ДТП автобус разломался пополам – 50-летний водитель получил серьезные травмы, пострадали также трое пассажиров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Сочлененный автобус двигался по сельской дороге из Айдлингена в направлении Дармсхайма примерно в 17:20. По неизвестным пока причинам он начал съезжать с дороги, выехал с проезжей части и врезался в кусты. "Автобус разорвался пополам в месте соединения секций", – заявила полиция.

фото dpa

Двое пассажиров 26 и 27 лет получили легкие травмы и были доставлены в больницу, так же как и водитель, которого госпитализировали с серьезными травмами. 12-летняя девочка получила легкие травмы и получила амбулаторное лечение. В автобусе также находился 11-летний ребенок, который не пострадал.

Автобус пришлось эвакуировать. Материальный ущерб оценивается примерно в 200 тысяч евро.

В конце августа на востоке Нидерландов произошла авария с участием автобуса, который перевозил учащихся средней школы из Германии.

Недавно семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.