Авіакомпанія Qantas скасувала рейс з Рима до Перта через виявлених у літаку клопів

Авіакомпанія Qantas була змушена залишити літак на землі в Римі після того, як на борту літака, що прямував із Перта, було виявлено постільних клопів.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Цих паразитичних комах було знайдено в передній частині салону економ-класу літака Boeing 787 Dreamliner під час польоту з Перта до Рима рейсом QF5 9 жовтня.

Як спочатку повідомлялось, літак довелося вивести з експлуатації для дезінфекції після прибуття до столиці Італії, що призвело до скасування рейсу Qantas з Рима до Перта 10 жовтня.

Представник Qantas заявив, що рейс було скасовано, щоб інженери та технічні бригади могли провести ретельне прибирання літака після "виявлення проблеми на невеликій кількості сидінь у салоні економ-класу".

Він додав, що авіакомпанія хоче "щиро перепросити" перед пасажирами за спричинені незручності.

За словами Qantas, пасажирам, яких це стосувалося, було надано житло та переброньовано квитки на альтернативні рейси протягом 48 годин після початкового часу вильоту.

Авіакомпанія зазначила, що салони її літаків регулярно прибираються за надзвичайно високими стандартами, а кожні 50 днів обробляються дезінфікуючими засобами в рамках стандартних профілактичних заходів з прибирання.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Францію охопив ажіотаж через повідомлення про нібито нашестя клопів – цих комах виявляли у школах, поїздах, лікарнях і кінотеатрах.

Тодішня влада запевняла, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

Фахівці вказували, що за останнє десятиліття кількість випадків зараження клопами неухильно зростала по всьому світу, що пов'язано з підвищенням температури, поширенням туризму і забороною на деякі хімічні речовини, які раніше використовувалися для знищення клопів.