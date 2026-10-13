Авиакомпания Qantas отменила рейс из Рима в Перт из-за обнаруженных в самолете клопов

Авиакомпания Qantas была вынуждена оставить самолет на земле в Риме после того, как на борту самолета, следовавшего из Перта, были обнаружены постельные клопы.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Эти паразиты были обнаружены в передней части салона эконом-класса самолета Boeing 787 Dreamliner во время полета из Перта в Рим рейсом QF5 9 октября.

Как сообщалось ранее, самолет пришлось вывести из эксплуатации для дезинфекции после прибытия в столицу Италии, что привело к отмене рейса Qantas из Рима в Перт 10 октября.

Представитель Qantas заявил, что рейс был отменен, чтобы инженеры и технические бригады могли провести тщательную уборку самолета после "обнаружения проблемы на небольшом количестве сидений в салоне эконом-класса".

Он добавил, что авиакомпания хочет "искренне извиниться" перед пассажирами за причиненные неудобства.

По словам Qantas, пассажирам, которых это коснулось, было предоставлено жилье и перебронированы билеты на альтернативные рейсы в течение 48 часов после первоначального времени вылета.

Авиакомпания отметила, что салоны её самолётов регулярно убираются в соответствии с чрезвычайно высокими стандартами, а каждые 50 дней обрабатываются дезинфицирующими средствами в рамках стандартных профилактических мер по уборке.

Напомним, в октябре 2023 года Францию охватил ажиотаж из-за сообщений о якобы нашествии клопов – этих насекомых обнаруживали в школах, поездах, больницах и кинотеатрах.

Тогдашние власти уверяли, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речи не идет.

Специалисты отмечали, что за последнее десятилетие количество случаев заражения клопами неуклонно росло по всему миру, что связано с повышением температуры, распространением туризма и запретом на некоторые химические вещества, которые ранее использовались для уничтожения клопов.