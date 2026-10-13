Лідери ЄС обговорять з Зеленським підтримку України 16 жовтня в Брюсселі

Розгляд "українського питання" під час засідання Європейської ради в Брюсселі 15-16 жовтня, перенесли з першого на другий день: 16 жовтня Україна буде першим питанням в порядку денному, очікується присутність президента України Володимира Зеленського.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомив на умовах анонімності високопосадовець ЄС, близький до підготовки засідання.

Зеленського чекають в Брюсселі 16 жовтня, щоб обговорити ситуацію в Україні на засіданні лідерів ЄС.

"Україна буде першим питанням порядку денного другого дня саміту – 16 жовтня. Лідери заслухають президента Зеленського щодо останніх подій, після чого відбудеться дискусія у форматі 27-ми (очільників держав)", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Початок обговорення про Україну 16 жовтня запланований на 11:00 за київським часом.

Потім лідери ЄС торкнуться питань оборони та безпеки, Близького Сходу, а після цього під час обіду обговорять міграцію.

Перший день Європейської ради, 15 жовтня, розпочнеться з обговорення конкурентоспроможності ЄС за участі президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли. Потім 27 лідерів ЄС обговорять ціни на енергоносії. Після цього під час обіду вони подискутують про глобальні макроекономічні дисбаланси.

У другій половині дня лідери обговорять багаторічну фінансову рамку – бюджет ЄС на 2028-2034 роки. За вечерею відбудеться стратегічна дискусія щодо розширення та реформ.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у засіданні Європейської ради 15-16 жовтня.

Згідно з початковим плануванням саміту, очікувалося, що президент України Володимир Зеленський долучиться до засідання Європейської ради 15 жовтня.

Як вже повідомляла "Європейська правда" з посиланням на джерела, обговорення стосуватиметься ескалації гібридних атак Росії в Україні та в державах-членах ЄС. Іншим важливим елементом дискусії буде фінансування: більш конкретне визначення потреб України та того, як задовольняти їх спільно з міжнародними партнерами.

Також саміт лідерів ЄС 15-16 жовтня закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема, у плані стійкості критичної інфраструктури, а також порушить питання наслідків блокування Росією експортних шляхів Чорним морем.