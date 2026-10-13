Кос: Держави-члени ЄС вирішуватимуть особливі умови для України стосовно агросектора

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос підтвердила, що Україна матиме особливі умови для вступу, що стосуватимуться аграрного сектора.

Про це Кос заявила на міжурядовій конференції Україна-ЄС у Люксембурзі, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Яким саме буде новий формат для вступу у рамках кластера №5 "Ресурси, сільське господарство та згуртованість", який Україна поки що не відкрила, вирішуватимуть держави-члени ЄС.

"Україна стане частиною аграрної політики ЄС в особливому форматі. Як саме – це обговорюватимуть держави-члени і, звісно, Україна. Саме члени визначатимуть особливості переговорного процесу у рамках кластера №5", – сказала Марта Кос.

За словами єврокомісарки, Україна зможе зберегти свої ринки, експортуючи, зокрема, зернові до Північної Африки.

"Ми хочемо захистити наших фермерів в ЄС і водночас допомогти Україні продавати свої товари на традиційних ринках. Ми віримо в майбутнє України в ЄС і хочемо, щоб її вступ був корисним як для України, так і для Євросоюзу", – додала Кос.

Нагадаємо, раніше Кос повідомила, що для України можуть бути узгоджені положення, що відмінні від інших держав-кандидатів. Зокрема, масштаб, структура та дуже висока продуктивність агросектора України можуть створити для неї особливі умови вступу.

В Україні заявили, що не можуть погодитися на модель членства в ЄС, яка передбачатиме постійне обмеження продажу до Євросоюзу певних видів продовольства.

Більше про це читайте у статті: Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України