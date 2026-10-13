Кос: Страны-члены ЕС будут определять особые условия для Украины в отношении агросектора

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос подтвердила, что для Украины будут предусмотрены особые условия вступления, касающиеся аграрного сектора.

Об этом Кос заявила на межправительственной конференции "Украина-ЕС" в Люксембурге, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Каким именно будет новый формат вступления в рамках кластера №5 "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность", который Украина пока не открыла, будут решать государства-члены ЕС.

"Украина станет частью аграрной политики ЕС в особом формате. Как именно – это будут обсуждать государства-члены и, конечно, Украина. Именно члены будут определять особенности переговорного процесса в рамках кластера № 5", – сказала Марта Кос.

По словам еврокомиссара, Украина сможет сохранить свои рынки, экспортируя, в частности, зерновые в Северную Африку.

"Мы хотим защитить наших фермеров в ЕС и в то же время помочь Украине продавать свои товары на традиционных рынках. Мы верим в будущее Украины в ЕС и хотим, чтобы ее вступление было выгодным как для Украины, так и для Евросоюза", – добавила Кос.

Напомним, ранее Кос сообщила, что для Украины могут быть согласованы положения, отличные от положений для других государств-кандидатов. В частности, масштаб, структура и очень высокая производительность агросектора Украины могут создать для нее особые условия вступления.

В Украине заявили, что не могут согласиться на модель членства в ЕС, которая будет предусматривать постоянное ограничение продажи в Евросоюз определенных видов продовольствия.

Подробнее об этом читайте в статье: Членство с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины