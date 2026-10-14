Підтримка вступу України в ЄС у Німеччині впала до 41%

У Німеччині за останні трохи більше як чотири роки різко впала підтримка вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Bertelsmann Stiftung, дані якого були опубліковані 13 жовтня.

Згідно з опитуванням, підтримка вступу України до ЄС у Німеччині впала з 61% у березні 2022 року до 41% у червні цього року.

У відповідь на запитання про один конкретний виклик, який вступ України створить для ЄС, 36% німців назвали фінансовий тягар. Це значно перевищує середній показник відповідей по ЄС, який становить 28%.

Лише 37% німців готовності взяти на себе додаткові витрати на вступ у короткостроковій перспективі.

Крім того, мало хто опитаних очікує, що членство України зміцнить Євросоюз: лише 13% вважають ЄС більш впливовим з Україною як новим членом, і лише 12% вірять у більшу стійкість всередині Союзу у разі вступу України.

Це ж опитування показало, що лише 47% європейців підтримують швидкий вступ України до ЄС.

Нагадаємо, 13 жовтня Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери у переговорах про вступ України.