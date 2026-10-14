Поддержка вступления Украины в ЕС в Германии упала до 41%

В Германии за последние чуть более четырех лет резко упала поддержка вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Bertelsmann Stiftung, данные которого были опубликованы 13 октября.

Согласно опросу, поддержка вступления Украины в ЕС в Германии упала с 61% в марте 2022 года до 41% в июне этого года.

В ответ на вопрос об одном конкретном вызове, который вступление Украины создаст для ЕС, 36% немцев назвали финансовое бремя. Это значительно превышает средний показатель ответов по ЕС, который составляет 28%.

Лишь 37% немцев готовы взять на себя дополнительные расходы на вступление в краткосрочной перспективе.

Кроме того, мало кто из опрошенных ожидает, что членство Украины укрепит Евросоюз: лишь 13% считают, что с Украиной в качестве нового члена ЕС станет более влиятельным, и только 12% верят в большую стабильность внутри Союза в случае вступления Украины.

Этот же опрос показал, что лишь 47% европейцев поддерживают скорейшее вступление Украины в ЕС.

Напомним, 13 октября Совет Евросоюза официально открыл еще два кластера в переговорах о вступлении Украины.