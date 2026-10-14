Зеленський про нічний обстріл: такої неповаги РФ до Америки ще не було

Президент Володимир Зеленський заявив, що у ніч проти 14 жовтня Росія завдала прицільного балістичного удару по енергетиці України, чим продемонструвала небачену раніше зневагу до США.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що за цю ніч росіяни застосували 39 балістичних ракет і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти української енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові.

"Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий за масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними", – написав президент.

За його словами, щонайменше 600 тисяч людей зараз лишаються без електрики, а відключення можуть бути і більшими.

"Ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення. Ми просимо президента Трампа ввести сильні санкції проти Росії, тим більше закон Ліндсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує", – зазначив Зеленський.

За його словами, президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора.

Він також закликав надати Україні додаткові пакети протиракет для систем Patriot.

"Ми абсолютно справедливо кажемо Сполученим Штатам, Європі і всім нашим партнерам, що жодна країна світу не повинна залишатись наодинці проти такого неадекватного і провоєнного субʼєкта, як Росія", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп заявляв, нібито оголошене ним "енергетичне перемир’я" між Україною і РФ діє, а повідомлення про його порушення потребують перевірки.

У неділю Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною".

У Кремлі заявили, що там нічого сказати про "енергетичне перемир’я", оголошене Трампом.