Зеленский о ночном обстреле: такого неуважения со стороны РФ к Америке ещё не было

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 14 октября Россия нанесла прицельный баллистический удар по энергетике Украины, чем продемонстрировала невиданное ранее пренебрежение к США.

Об этом глава государства написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что за эту ночь россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против украинской энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове.

"Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, в отношении которой президент Америки объявил о прекращении огня. Удар абсолютно сознательный и показательный по своим масштабам – такого демонстративного неуважения со стороны России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента Америки убедительными", – написал президент.

По его словам, как минимум 600 тысяч человек сейчас остались без электричества, а отключения могут быть и более масштабными.

"Мы просим Америку и каждого в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать, и отреагировать жестко. Россия упустила возможность деэскалации и четко решила продолжать свою безумную войну на уничтожение. Мы просим президента Трампа ввести жесткие санкции против России, тем более что закон Линдси Грэма, который был недавно принят и подписан, это позволяет и регламентирует", – отметил Зеленский.

По его словам, у президента Америки есть все необходимые и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора.

Он также призвал предоставить Украине дополнительные пакеты противоракет для систем Patriot.

"Мы совершенно справедливо говорим Соединенным Штатам, Европе и всем нашим партнерам, что ни одна страна мира не должна оставаться в одиночестве против такого неадекватного и провоенного субъекта, как Россия", – добавил Зеленский.

Напомним, Трамп заявлял, что якобы объявленное им "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ действует, а сообщения о его нарушении требуют проверки.

В воскресенье Трамп объявил в социальной сети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

В Кремле заявили, что там нечего сказать о "энергетическом перемирии", объявленном Трампом.