Кремлю нічого сказати про "енергетичне перемир’я", оголошене Трампом

Кремль наразі не може нічого сказати щодо "енергетичного перемир’я" між Україною та РФ, про яке оголосив у неділю президент США Дональд Трамп.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, відповідаючи на запитання ТАСС.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна нібито домовилися про взаємне "енергетичне перемир’я".

"Контакти тривають. Як тільки у нас з’явиться що сказати з цього приводу, ми обов’язково вас проінформуємо", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що не помітив жодного енергетичного перемир'я з російського боку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін не читає Truth Social, а Росія продовжила обстріли української енергетики.