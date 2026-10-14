Німеччина підняла винищувачі через помилкове попередження про захоплення літака

Рейс із Греції до Німеччини у вівторок вдало приземлився в Нюрнберзі після того, як сигнал про захоплення літака з кабіни пілотів, який авіакомпанія пов’язала з технічною несправністю, змусив німецькі ВПС підняти у повітря два винищувачі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Авіакомпанія Corendon Airlines пояснила, що причиною стала несправність системи радіозв’язку, та заявила, що "надзвичайної ситуації не сталося і що ні пасажири, ні екіпаж, ні літак у жодному моменті не перебували в небезпеці".

Інцидент на літаку 737-800, який ⁠вилетів з грецького острова Корфу, змусив на короткий час призупинити роботу аеропорту Нюрнберга – запланованого пункту призначення літака, – повідомили в аеропорту. Пізніше польоти повернулися до нормального режиму.

"З кабіни пілотів було передано код "7500" (випадок захоплення літака), а крім того, зв’язок із пілотом по радіо було втрачено. З міркувань безпеки було запущено низку процедур вильоту винищувачів", – повідомила німецька поліція.

Речник німецьких ВПС зазначив, що два винищувачі Eurofighter вилетіли з авіабази Нойбург на півдні Німеччини та супроводжували пасажирський літак аж до його приземлення.

У Німеччині є дві такі ескадрильї швидкого реагування, кожна з яких складається з двох винищувачів, для оцінки ситуації у разі втрати зв’язку з екіпажами цивільних літаків, що, за даними вебсайту ВПС, трапляється приблизно один-два рази на місяць.

Нагадаємо, у вересні у Великій Британії кількість скасованих протягом двох днів авіарейсів внаслідок технічного збою в системі управління повітряним рухом Nats сягнула понад 2 тисячі.

19 липня у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.