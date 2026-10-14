Германия подняла истребители из-за ошибочного предупреждения о захвате самолета

Рейс из Греции в Германию во вторник благополучно приземлился в Нюрнберге после того, как сигнал о захвате самолета из кабины пилотов, который авиакомпания связала с технической неисправностью, заставил немецкие ВВС поднять в воздух два истребителя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Авиакомпания Corendon Airlines пояснила, что причиной стала неисправность системы радиосвязи, и заявила, что "чрезвычайной ситуации не произошло и что ни пассажиры, ни экипаж, ни самолет ни в какой момент не находились в опасности".

Инцидент на самолете 737-800, который вылетел с греческого острова Корфу, вынудил на короткое время приостановить работу аэропорта Нюрнберга – запланированного пункта назначения самолета, – сообщили в аэропорту. Позже полеты вернулись к нормальному режиму.

"Из кабины пилотов был передан код "7500" (случай захвата самолета), а кроме того, была потеряна радиосвязь с пилотом. Из соображений безопасности был запущен ряд процедур по вылету истребителей", – сообщила немецкая полиция.

Представитель немецких ВВС отметил, что два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы Нойбург на юге Германии и сопровождали пассажирский самолет вплоть до его приземления.

В Германии есть две такие эскадрильи быстрого реагирования, каждая из которых состоит из двух истребителей, для оценки ситуации в случае потери связи с экипажами гражданских самолетов, что, по данным веб-сайта ВВС, происходит примерно один-два раза в месяц.

Напомним, в сентябре в Великобритании количество отмененных в течение двух дней авиарейсов в результате технического сбоя в системе управления воздушным движением Nats превысило 2 тысячи.

19 июля в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнения взлетов самолетов в некоторых аэропортах.