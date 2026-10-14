В Ірландії проходить наймасовіший з 2009 року страйк держслужбовців

У середу значна частина державного сектора Ірландії фактично припинила роботу через загальнонаціональний страйк працівників, який став першим масштабним страйком у країні з часів розпалу фінансової кризи 2009 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Близько 300 тисяч учителів, медичних працівників, державних службовців та інших працівників державного сектора приєднаються до пікетів біля своїх установ і, зокрема, біля парламенту.

Профспілки та урядовці протягом кількох місяців не могли домовитися про основні умови переговорів щодо підвищення зарплат у державному секторі.

Профспілки наполягають, що зарплати мають зростати швидше за інфляцію, а питання їх підвищення слід розглянути раніше за інші теми, зокрема продуктивність праці. Свою позицію вони пояснюють зростанням вартості життя.

Міністри відкинули ці вимоги, заявивши, що вони суперечать попереднім домовленостям.

Після скорочення зарплат, яке спричинило страйк у 2009 році, низка угод про оплату праці допомагала зберігати соціальний мир. Хоча економіка Ірландії та стан її державних фінансів є одними з найкращих у Європі, високі ціни нівелювали значну частину цих здобутків.

Лідери профспілок також висловили обурення після того, як у квітні учасники протестів проти високих цін на пальне домоглися поступок від уряду, заблокувавши нафтову інфраструктуру. Тоді профспілкові керівники попередили, що їхня стратегія переговорів відповідатиме "новим правилам взаємодії".

Якщо глухий кут у переговорах не вдасться подолати, другий день страйку відбудеться 21 жовтня.

Як повідомлялось, страйк у середу відбувається попри останнє звернення уряду із закликом розпочати переговори щодо укладення нової угоди про оплату праці.