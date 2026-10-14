В Ирландии проходит самая массовая с 2009 года забастовка госслужащих

В среду значительная часть государственного сектора Ирландии фактически прекратила работу из-за общенациональной забастовки работников, которая стала первой масштабной забастовкой в стране со времён разгара финансового кризиса 2009 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Около 300 тысяч учителей, медицинских работников, государственных служащих и других работников государственного сектора присоединятся к пикетам возле своих учреждений и, в частности, возле парламента.

Профсоюзы и правительственные чиновники в течение нескольких месяцев не могли договориться об основных условиях переговоров по повышению зарплат в государственном секторе.

Профсоюзы настаивают на том, что зарплаты должны расти быстрее инфляции, а вопрос их повышения следует рассмотреть в первую очередь, прежде чем рассматривать другие темы, в частности производительность труда. Свою позицию они объясняют ростом стоимости жизни.

Министры отвергли эти требования, заявив, что они противоречат предыдущим договоренностям.

После сокращения зарплат, вызвавшего забастовку в 2009 году, ряд соглашений об оплате труда помогал сохранять социальный мир. Хотя экономика Ирландии и состояние её государственных финансов являются одними из лучших в Европе, высокие цены нивелировали значительную часть этих достижений.

Лидеры профсоюзов также выразили возмущение после того, как в апреле участники протестов против высоких цен на топливо добились уступок от правительства, заблокировав нефтяную инфраструктуру. Тогда профсоюзные лидеры предупредили, что их стратегия переговоров будет соответствовать "новым правилам взаимодействия".

Если тупик в переговорах не удастся преодолеть, второй день забастовки состоится 21 октября.

Как сообщалось, забастовка в среду проходит несмотря на последнее обращение правительства с призывом начать переговоры о заключении нового соглашения об оплате труда.