До Литви почали прибувати військові США з нової ротації

Перші військові в рамках чергової ротації американських військ прибули до Литви.

Про це повідомив у вівторок ввечері президент Гітанас Науседа, пише "Європейська правда".

Цього літа в Литві завершили ротацію понад тисяча американських військових. У вересні Науседа оголосив, що новий контингент американських військ вже прямує до країни.

"Чудова новина – перші американські військові, які повертаються в рамках ротації, висадилися на литовській землі. Разом ми сильніші!" – написав Науседа у X, подякувавши президенту США Дональду Трампу за відправлення військ.

До 100 американських військовослужбовців прибули до Литви в рамках чергової ротації, а решта, як очікується, прибудуть до середини листопада, повідомив у середу міністр оборони Робертас Каунас.

"Ротація розпочалася вчора з прибуттям перших приблизно 100 військовослужбовців. Заплановано ще 10–12 таких прибуттів. Вони триватимуть наступного тижня, і до середини листопада в Литві будуть повністю розгорнуті два батальйони", – сказав Каунас в інтерв’ю LRT.

У вересні литовські посадовці оголосили, що наприкінці жовтня до країни прибудуть два американські батальйони, до складу яких входить понад 1 000 військовослужбовців. Це дозволить відновити американську військову присутність до рівня, подібного до того, що був у попередні роки.

Минулого тижня Трамп заявив, що Вашингтон розгляне можливість створення постійної військової бази США в Литві.