В Литву начали прибывать военные США в рамках новой ротации

Первые военные в рамках очередной ротации американских войск прибыли в Литву.

Об этом сообщил во вторник вечером президент Гитанас Науседа, пишет "Европейская правда".

Этим летом в Литве завершили ротацию более тысячи американских военных. В сентябре Науседа объявил, что новый контингент американских войск уже направляется в страну.

"Отличная новость – первые американские военные, возвращающиеся в рамках ротации, высадились на литовской земле. Вместе мы сильнее!" – написал Науседа в X, поблагодарив президента США Дональда Трампа за отправку войск.

Около 100 американских военнослужащих прибыли в Литву в рамках очередной ротации, а остальные, как ожидается, прибудут к середине ноября, сообщил в среду министр обороны Робертас Каунас.

"Ротация началась вчера с прибытия первых примерно 100 военнослужащих. Запланировано ещё 10–12 таких прибытий. Они будут проходить на следующей неделе, и к середине ноября в Литве будут полностью развернуты два батальона", – сказал Каунас в интервью LRT.

В сентябре литовские чиновники объявили, что в конце октября в страну прибудут два американских батальона, в состав которых входит более 1 000 военнослужащих. Это позволит восстановить американское военное присутствие до уровня, аналогичного тому, что был в предыдущие годы.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность создания постоянной военной базы США в Литве.